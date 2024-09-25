 В Новороссийске строятся две новых школы почти на 3000 мест

В Новороссийске строятся две новых школы почти на 3000 местВице-губернатор Кубани Александр Нестеренко посетил стройплощадки социальных объектов в Новороссийске и Геленджике вместе с представителями администраций городов и подрядчиков.
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