Холопам приготовиться к реституции. Возвращаются хозяева Львова

Игорь Василевский

Польские дома - это дома в черте нынешнего города. Высота потолков - от 3,2 м, лепнина, наборный паркет. Как правило - 2-3 сотки земли на семью. Стены... толшина метра полтора, двойные, с теплоизолирующей засыпкой. Полная звукоизоляция... Справные такие домики.... Обычно на 4 семьи- потенциальных пострадальцев от реституции... Австрийская застройка - это центр. Удобств куда меньше. Туалет нередко вынесен на балкон отдельной конструкцией, неважно с водой и централизованным отплением. Но газ есть и есть кафельные печи. Особенность города в том, что фактически в городе нет 2х одинаковых домов, одинаковых фасадов, оформления окон, решеток балконов. Крыши, крытые медным листом, лепнина... Действительно - архитектура - музыка в камне. Это про Львов. И такой город достался таким... историческим замухрышкам