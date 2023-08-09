Представьте себе картину: новая польская администрация выселяет Ирину Фарион из ее собственной квартиры по закону о реституции.
Холопам приготовиться к реституции. Возвращаются хозяева Львова
Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Всё ещё впереди, Штольца с бункера выгонят и появятся другие канцлеры без ливерной колбасы.
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15 час.
Игорь Василевский
Польские дома - это дома в черте нынешнего города. Высота потолков - от 3,2 м, лепнина, наборный паркет. Как правило - 2-3 сотки земли на семью. Стены... толшина метра полтора, двойные, с теплоизолирующей засыпкой. Полная звукоизоляция... Справные такие домики.... Обычно на 4 семьи- потенциальных пострадальцев от реституции... Австрийская застройка - это центр. Удобств куда меньше. Туалет нередко вынесен на балкон отдельной конструкцией, неважно с водой и централизованным отплением. Но газ есть и есть кафельные печи. Особенность города в том, что фактически в городе нет 2х одинаковых домов, одинаковых фасадов, оформления окон, решеток балконов. Крыши, крытые медным листом, лепнина... Действительно - архитектура - музыка в камне. Это про Львов. И такой город достался таким... историческим замухрышкам
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13 час.
КузнецовВВ
какой ущерб? Львов стал советским в 1939. не было еще тогда никакого ущерба.
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11 час.
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