Известный киевский любитель Дональда Трампа, нардеп от Запорожской области и рассекреченный агент ГУР Евгений Шевченко продолжает «разогревать» у читателей своего блога в Телеграмме ожидания скорой мирной финализации конфликта с Россией.
В Киеве назвали точную дату окончания войны
Комментарии
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Евгений
Зачем было писать всю эту галиматью, если все сами всё понимают?
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18 час.
VS
Vladimir Starovoytov
А зачем пишут на красивых валунах--"Здесь были Фима и Бекки""?
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17 час.
людмила бер
Дубнов??!!.. Пастухов.... и это авторитетные политологи?.... Не смешите.... Давно выжившие из ума.... давно ушедшие в тираж...
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1 час.
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