Финансист Шибанов предрек падение экономики Турции в 2022 году

Москва, 15 января. Некоторые страны ожидает падение экономических показателей в 2022 году, среди них могут оказаться Турция и Бразилия, рассказал директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «СКОЛКОВО-РЭШ» Олег Шибанов.