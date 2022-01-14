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Финансист Шибанов предрек падение экономики Турции в 2022 году

Финансист Шибанов предрек падение экономики Турции в 2022 году

Москва, 15 января. Некоторые страны ожидает падение экономических показателей в 2022 году, среди них могут оказаться Турция и Бразилия, рассказал директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «СКОЛКОВО-РЭШ» Олег Шибанов.

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