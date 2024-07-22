В Москву прибыла делегация лидеров правящей партии в Йемене "Ансар Алла" для проведения переговоров. Хуситы известны всеми миру благодаря многократному унижению американского флота и авиации, в том числе пресловутых беспилотников-разведчиков, по типу Global Hawk, что координировал самые массированные удары ВСУ по нашим мирным гражданам.