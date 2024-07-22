Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 498 подписчиков

Путин переиграл НАТО. Что предложили Москве хуситы, унизив американский флот?

Путин переиграл НАТО. Что предложили Москве хуситы, унизив американский флот?

В Москву прибыла делегация лидеров правящей партии в Йемене "Ансар Алла" для проведения переговоров. Хуситы известны всеми миру благодаря многократному унижению американского флота и авиации, в том числе пресловутых беспилотников-разведчиков, по типу Global Hawk, что координировал самые массированные удары ВСУ по нашим мирным гражданам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх