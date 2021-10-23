В Москве покажут уникальные экспонаты из экспедиций Крузенштерна

Исторический музей в Москве откроет выставку «Крузенштерн. Вокруг света», где будут представлены уникальные экспонаты: корабельная палуба, кают-компания, штурвал и личные вещи легендарного мореплавателя, 23 октября пишет «Российская газета».
Исторический музей в Москве откроет выставку «Крузенштерн. Вокруг света», где будут представлены уникальные экспонаты: корабельная палуба, кают-компания, штурвал и личные вещи легендарного мореплавателя, 23 октября пишет «Российская газета».
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