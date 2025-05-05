Возмездие Путина. Кремль устроил США неприятности и извлек выгоду из торговых войн Вашингтона

США устроили торговую войну с Китаем в надежде переиграть одного из главных конкурентов. Россия создала Вашингтону неприятности, испортив игру, которую вели американские власти, сообщило китайское издание Sina.
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