Задержанный в Аргентине по запросу Украины россиянин попросил об убежище

Global Look Press/Andrea Vilchez/Keystone Press Agency Защита россиянина, ожидающего в Аргентине суда по выдаче Киеву, подала прошение о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова.
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