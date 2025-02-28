❗️Мы готовы подписать сделку по минералам. Но этого не достаточно. Может я чего-то не знаю и у Трампа есть план как остановить Путина, — Зеленский ⚡️Журналист: Если бы у вас была возможность вернуться в Белый Дом прямо сейчас, вы бы вернулись? Зеленский: Нет Репортер: Был ли конфликт в Белом доме заранее спланирован? Зеленский: Я не знаю.