Театр абсурда
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Театр абсурда

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Если звезды «зажигают» — значит, они в Израиле

Если звезды «зажигают» — значит, они в Израиле

Как живут наши медиа-беглецы в условиях военного положения Вера Жердева На фото: Андрей Макаревич* (Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС) Материал комментируют: Александр Каргин Сейчас — плохо, но потом будет ещё хуже.

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Комментарии
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Андрей
о них давно пора забыть наглухо.
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