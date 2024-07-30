Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

Август 2024 года находится под воздействием ретроградного Меркурия, однако нет причин для беспокойства — данный месяц предсказывается плодотворным, с положительными трансформациями и активностью в частной и профессиональной сферах для каждого знака зодиака.
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