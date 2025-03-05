Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

914 подписчиков

В Калужской области в предверии Международного женского дня полицейские и общественники поздравили женщин с наступающим праздником

В Калужской области в предверии Международного женского дня полицейские и общественники поздравили женщин с наступающим праздником

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «8 Марта В каждый Дом» сотрудники ОМВД России по Малоярославецкому району поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх