Интерактивные экскурсии, костюмированные квесты и мозаичные мастер-классы в Мозаичном дворике

Музей «Санкт-Петербург — Олимп культуры» открылся в 1984 году, его создал художник Владимир Лубенко. Гости музея попадают в мозаичную сказку: их ждут 100 красочных панно из смальты, а ещё скульптуры, барельефы и даже мраморный светомузыкальный фонтан «Мать и дитя».