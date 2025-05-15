СМИ: время начала переговоров в Стамбуле по Украине еще уточняется

Точное время начала переговоров России и Украины в Стамбуле еще определяется. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник Ранее источник агентства сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся предположительно после обеда.
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