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Воронежские новости

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В Воронеже 2014 зданий не имеют данных о годе постройки

В Воронеже 2014 зданий не имеют данных о годе постройки

Как выяснилось, в Воронеже насчитывается 2 014 зданий, в отношении которых отсутствуют сведения о годе завершения строительства или ввода в эксплуатацию.

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