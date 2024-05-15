Экс-советник главы МВД Украины Андрусив сравнил уклонистов с цыганами

Бежавшим от мобилизации украинцам за границей придется тяжело работать и жить в контейнерах. Бывший советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в эфире YouTube-канала «Смирнов Ростислав» сравнил уклонистов с цыганами и призвал лишать их гражданства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии