Для 5 колледжей Татарстана приобретены мебель и техника по «Профессионалитету»

Для пяти колледжей и техникумов Казани, Набережных Челнов, Лениногорского и Азнакаевского районов РТ приобретены новая мебель, техника и учебное оборудование в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
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