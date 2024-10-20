В Бобруйске на перекрестке столкнулись два автомобиля, пострадал один человек.

В Бобруйске на перекрестке столкнулись два автомобиля.Как сообщили в УВД облисполкома, вечером 18 октября 39-летняя водитель Citroen, двигаясь на перекрестке улиц Минская и 50 лет ВЛКСМ, при повороте налево на выключенную дополнительную секцию светофора совершила столкновение с автомобилем Audi под управлением 34-летнего бобруйчанина.