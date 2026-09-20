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Царьград

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Ответ на рекордную атаку по России – кое-что страшнее "Орешника" по центру Киева: "Будет масштабное разрушение"

Ответ на рекордную атаку по России – кое-что страшнее "Орешника" по центру Киева: "Будет масштабное разрушение"

Сегодня ночью зафиксирована самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Полетели дроны и на Подмосковье.

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