Ответ на рекордную атаку по России – кое-что страшнее "Орешника" по центру Киева: "Будет масштабное разрушение"

Сегодня ночью зафиксирована самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Полетели дроны и на Подмосковье.
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