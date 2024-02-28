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Живая Кубань

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  • Эльдар Алиев
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  • Ингерман Ланская
    этого борцуна, да в годы эдак 70-е - помоек тогда было УУУУУ и Никто с ними не боролся - вышел бы этот борцун и не да...В Краснодарском к...
  • Боцман
    Было ли чем гордиться, обдирать народ , ещё в 90 научились, и продолжают до сих пор. Позор правительствуКубань заняла вто...

В Армавире велосипедистка оказалась на больничной койке после наезда на нее попутного «Жигули»

В Армавире велосипедистка оказалась на больничной койке после наезда на нее попутного «Жигули»

В Армавире велосипедистка оказалась на больничной койке после наезда на нее попутного «Жигули»Велосипедистка попала в травматологическое отделение ЦРБ города Армавира после наезда на нее легкового автомобиля.

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