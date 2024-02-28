В Армавире велосипедистка оказалась на больничной койке после наезда на нее попутного «Жигули»Велосипедистка попала в травматологическое отделение ЦРБ города Армавира после наезда на нее легкового автомобиля.
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