Эксперт рассказал о способах привить ребенку любовь к математике

Математика — предмет, который вызывает много сложностей. Одни школьники нарекают себя гуманитариями и отказываются разбирать задачи и формулы, а у других нет мотивации из-за непонимания, как математика поможет в реальной жизни.
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