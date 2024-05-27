Сергунина: Московские экспортеры помогут составить план международных выставок на 2025-2027 годы

Новый опрос для столичных предпринимателей открылся на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). Пользователям предлагается проголосовать за международные выставки, на которых они бы хотели презентовать свои товары и услуги в следующие три года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии