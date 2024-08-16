Бастрыкин поручил возбудить дело из-за невыдачи жилья сироте в Карелии

Более десяти лет назад карельские чиновники вынудили сироту отказаться от жилья, этим заинтересовался СК Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ситуации с сиротой в Карелии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии