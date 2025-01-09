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Китай

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Состоялась трехсторонняя встреча глав правительств Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

Бишкек, 8 января /Синьхуа/ -- Состоялась трехсторонняя встреча председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева, премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды.

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