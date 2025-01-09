Состоялась трехсторонняя встреча глав правительств Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

Бишкек, 8 января /Синьхуа/ -- Состоялась трехсторонняя встреча председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева, премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)