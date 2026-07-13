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Журнал «Профиль»

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Иран всегда будет контролировать Ормузский пролив – Аракчи

Иран всегда будет контролировать Ормузский пролив – Аракчи

Иран навсегда останется стражем Ормузского пролива, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи после того, как президент США Дональд Трамп сказал то же самое об американских силах, выразив намерение ввести плату за транзит.

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