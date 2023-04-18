Боевик «Азова» Сувала: ситуация в Донбассе идет вразрез с украинской пропагандой

Сюжеты киевской пропаганды не соответствуют реальному положению дел в новых регионах России. Об этом рассказал пленный украинский боец нацбатальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Юрий Сувала.
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