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Боевик «Азова» Сувала: ситуация в Донбассе идет вразрез с украинской пропагандой

Боевик «Азова» Сувала: ситуация в Донбассе идет вразрез с украинской пропагандой

Сюжеты киевской пропаганды не соответствуют реальному положению дел в новых регионах России. Об этом рассказал пленный украинский боец нацбатальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Юрий Сувала.

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