Выступление Урганта и Познера вызвало скандал в Нидерландах

Члены парламента Нидерландов Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс направили запрос на имя министра иностранных дел Ханке Брюинс Слота запрос с просьбой объяснить выступление телеведущего Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в Theater Amsterdam.