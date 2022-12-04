Массовые протесты в Китае

В то время как весь мир махнул рукой на коронавирус, переведя его в разряд обычных заболеваний, на родине ковида продолжается нешуточная борьба с ним, в жертву которой приносится экономическая, социальная и даже политическая стабильность Китая.
В то время как весь мир махнул рукой на коронавирус, переведя его в разряд обычных заболеваний, на родине ковида продолжается нешуточная борьба с ним, в жертву которой приносится экономическая, социальная и даже политическая стабильность Китая.
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