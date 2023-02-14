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В Польше из националистического движения «Конфедерация» выдавили трёх депутатов-русофобов

В Польше из националистического движения «Конфедерация» выдавили трёх депутатов-русофобов

Три депутата Сейма заявили о выходе из состава фракции патриотического движения «Конфедерация». Все трое ранее делали русофобские заявления, хотя «Конфедерация» декларирует, что в конфликте России и Украины стоит исключительно на стороне Польши.

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