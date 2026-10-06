Павел Прилучный сыграл майора, который в одиночку остановил 70 бандитов

Трое детей, два официальных брака и роль, к которой Павел Прилучный готовился всерьёз. В детективе «Чужой огород» он играет майора Дмитрия Огородникова — тольяттинского милиционера, который в одиночку остановил семьдесят бандитов и не дожил до тридцати семи лет.