Почему в США деревянные заборы стоят как новенькие, хотя им по 30 лет: они используют русское средство 19 века

Фото не автора. В наших суровых краях такая красота долго не живёт Хотите отомстить человеку, чтобы он страдал, мучился, тратил много денег и времени и при этом остаться "друзьями"? Не нужно нанимать братков, наёмных хлопчиков, прокалывать ему шины, обливать машину краской, мешать громкой музыкой, кидать в бизнесе, изменять с его женой.