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Квартира, дом, дача

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Почему в США деревянные заборы стоят как новенькие, хотя им по 30 лет: они используют русское средство 19 века

Почему в США деревянные заборы стоят как новенькие, хотя им по 30 лет: они используют русское средство 19 века

Фото не автора. В наших суровых краях такая красота долго не живёт Хотите отомстить человеку, чтобы он страдал, мучился, тратил много денег и времени и при этом остаться "друзьями"? Не нужно нанимать братков, наёмных хлопчиков, прокалывать ему шины, обливать машину краской, мешать громкой музыкой, кидать в бизнесе, изменять с его женой.

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Комментарии
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А
Алексей
Щавелевая кислота так же вредна для человека,как и белизна.
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14 час.
Tania Еременко
Эх вы... зато дома они строят из фанеры и  почти из картона. И в любой ветер  эти домишки рассыпаются, не говоря уже о смерчах и  мощных торнадо. Не смотрите на Америку - там всё фальшивое.
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12 час.

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