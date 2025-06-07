В эфире турецких новостей показали котят, которые родились в здании телеканала и ищут себе новый дом.
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В эфире турецких новостей показали котят, которые родились в здании телеканала и ищут себе новый дом.
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