Немецкие войска снова на нашей границе

Семен Демин А когда-то полвека назад советские войска стояли в Германии (в ГДР) и назвались они ГСВГ. Но это был могущественный СССР, советская власть и социализм. А в РФ власть принадлежит компрадорской (прозападной) буржуазии. Поэтому немецкие войска стоят на границе РФ и уже на территории бывшего СССР и Российской империи. Благодарите Горбачева и Ельцина.

Serg У немцев, как и у поляков, территориальные претензии к хохлам, а теперь и к России. Калининград то вообще то Кенигсберг, и область Кёнигсбергская, до 1946 года.