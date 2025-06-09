Фридрих Мерц забыл историю. Ничего. Мы напомнимИстория повторяется: около нашей границы появились немецкие войска.
Немецкие войска снова на нашей границе
Комментарии
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Семен Демин
А когда-то полвека назад советские войска стояли в Германии (в ГДР) и назвались они ГСВГ. Но это был могущественный СССР, советская власть и социализм. А в РФ власть принадлежит компрадорской (прозападной) буржуазии. Поэтому немецкие войска стоят на границе РФ и уже на территории бывшего СССР и Российской империи. Благодарите Горбачева и Ельцина.
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1 час.
Serg
У немцев, как и у поляков, территориальные претензии к хохлам, а теперь и к России. Калининград то вообще то Кенигсберг, и область Кёнигсбергская, до 1946 года.
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12 мин.
S
Serg
"Благодарите Горбачева и Ельцина"- да можно и их продолжателя бессменного поблагодарить.
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11 мин.
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