Иранский депутат: ударив по нашему судну, Киев пополнил список просчитавшихся

Иранские официальные лица продолжают комментировать украинскую атаку на судно под иранским флагом. Высказался по этому поводу и председатель иранского парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
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