Политика как он...
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Политика как она есть

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Президент Грузии заявила о политическом кризисе в стране

Президент Грузии заявила о политическом кризисе в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о политическом кризисе в стране. Ее слова передает ТАСС. По ее словам, Грузия выйдет из кризиса только путем возвращения к справедливым выборам, чтобы страна получила «легитимный парламент, и, когда настанет время, легитимного нового президента».

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Комментарии
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А
Александр
А не пора ли вернуться на родину во Францию - ПОРА!
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