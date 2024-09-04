Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

7 подписчиков

Officials Can't Reject Mail-In Ballots With Incorrect Dates: Pennsylvania Court

Officials Can't Reject Mail-In Ballots With Incorrect Dates: Pennsylvania Court

Officials Can't Reject Mail-In Ballots With Incorrect Dates: Pennsylvania Court A Pennsylvania court has ruled that election officials cannot reject mail-in ballots with incorrect dates or no dates as long as they were submitted before the filing deadline.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх