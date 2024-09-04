Officials Can't Reject Mail-In Ballots With Incorrect Dates: Pennsylvania Court A Pennsylvania court has ruled that election officials cannot reject mail-in ballots with incorrect dates or no dates as long as they were submitted before the filing deadline.
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