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Царьград

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После "пластики" не узнать: Неудачные операции российских звёзд. 3 из 4 сами признают перебор

После "пластики" не узнать: Неудачные операции российских звёзд. 3 из 4 сами признают перебор

Российский шоу‑бизнес за последние годы пережил настоящую "эпоху одинаковых лиц" — и лучше всего это видно на примере звёзд, которые когда-то брали естественностью, а в итоге стали олицетворением глянцевого шаблона.

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