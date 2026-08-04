После "пластики" не узнать: Неудачные операции российских звёзд. 3 из 4 сами признают перебор

Российский шоу‑бизнес за последние годы пережил настоящую "эпоху одинаковых лиц" — и лучше всего это видно на примере звёзд, которые когда-то брали естественностью, а в итоге стали олицетворением глянцевого шаблона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии