МО ФРГ: на Украину направили 55 танков Leopard 1A5 и 18 танков Leopard 2A6

Германия передала Украине 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6, сообщила парламентский статс-секретарь Минобороны ФРГ Симтье Меллер, отвечая на парламентский запрос члена бундестага от партии BSW.
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