RT проанализировал траты USAID на Украину

RT проанализировал, какие суммы и на что тратило USAID на Украине. По данным организации, с начала СВО киевскому режиму отправили $3,5 млрд в виде гумпомощи, ещё $2,9 млрд предназначалось «на цели развития» и почти $27 млрд — прямая бюджетная поддержка правительства.