Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ спешит поделиться событием, которого очень ждали. В ее коридорах снова раздается знакомый стук деревянных фигур — наши шахматные доски зажили новой, яркой жизнью! У ребят появился замечательный наставник, который поведет их в мир дебютов, эндшпилей и красивых комбинаций.