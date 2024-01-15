Новичок «Зенита» Артур обратился к болельщикам клуба

Новичок «Зенита» Артур Гимарайнс выступил с обращением к болельщикам команды. «Я с нетерпением жду знакомства и встречи с вами на нашем стадионе! Хочу скорее почувствовать, что это такое — выступать за «Зенит», увидеть «Газпром Арену», — цитирует игрока сайт «Зенита».
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