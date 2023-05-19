Результаты исследования: мобильные технологии и психика детей

Согласно последнему исследованию, мобильные технологии могут повлиять на психическое здоровье детей. Опросив 29 тысяч взрослых, ученые обнаружили, что доступ к смартфонам в более раннем возрасте может привести к серьезным психическим нарушениям, … .
Согласно последнему исследованию, мобильные технологии могут повлиять на психическое здоровье детей. Опросив 29 тысяч взрослых, ученые обнаружили, что доступ к смартфонам в более раннем возрасте может привести к серьезным психическим нарушениям, … .
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