Нескучные технологии

287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    ...и где ОН?«Оса-АКМ»: Уникал...
  • Sobering
    Интернет вообще-то советское избретение. Это потом военные США начали использовать для дела, а потом в США пустили ин...Изобретатель Инте...
  • Гурбангулы
    Русский хаймарс?РСЗО «Торнадо-Г» ...

Результаты исследования: мобильные технологии и психика детей

Результаты исследования: мобильные технологии и психика детей

Согласно последнему исследованию, мобильные технологии могут повлиять на психическое здоровье детей. Опросив 29 тысяч взрослых, ученые обнаружили, что доступ к смартфонам в более раннем возрасте может привести к серьезным психическим нарушениям, … .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх