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Операция эффективнее спреев избавила от симптомов искривленной перегородки носа

Операция эффективнее спреев избавила от симптомов искривленной перегородки носа

Британские медики провели клиническое исследование и выяснили, что пациенты, перенесшие операцию по поводу искривления перегородки носа (септопластику), намного реже жаловались на затруднения дыхания и другие симптомы риносинусита по сравнению с теми, кто продолжал лечиться консервативно.

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