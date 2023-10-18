Операция эффективнее спреев избавила от симптомов искривленной перегородки носа

Британские медики провели клиническое исследование и выяснили, что пациенты, перенесшие операцию по поводу искривления перегородки носа (септопластику), намного реже жаловались на затруднения дыхания и другие симптомы риносинусита по сравнению с теми, кто продолжал лечиться консервативно.