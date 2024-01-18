Бывшее руководство завода «Телта» останется в СИЗО до 19 марта

Обвиняемые могут быть причастны к сокрытию доказательств по делу.Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемым по уголовному делу о хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов заводом «Телта».
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