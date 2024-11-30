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Лоббист мигрантов в высших эшелонах власти: Кабанов подтвердил - "держит нас за дураков"

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Фото: Gennadii Khameliyanin/Globallookpress Володин обвинил главу Минтруда в привлечении на работу мигрантов вместо граждан России.

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Комментарии
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СК
Сергей Кунгуров
Эта сытая морда котякова и не треснет... Уже заплыл жиром в своих тупых мыслях и решениях. На какую западную разведку этот упырь работает?
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6 час.

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