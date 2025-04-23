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Царьград

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  • Юрий Юрченко
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В Подмосковье неизвестные изнасиловали и порезали сбежавшую из дома собаку

В Подмосковье неизвестные изнасиловали и порезали сбежавшую из дома собаку

Полицейские проводят проверку по факту надругательства под псом в Томилино.В Подмосковье неизвестные надругались над породистой собакой, которая сбежала из дома.

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Комментарии
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Амара Карпова
Как носит земля таких скотов🤮💩омерзительно🤮💩кастрировать и повесить💯
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15 час.
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