Арктический контейнеровоз хотят построить в интересах "Росатома" и DP World

Контейнеровоз для грузоперевозок по Северному морскому пути планируют построить в интересах совместного предприятия "Росатома" и эмиратской DP World, сообщил в беседе с РИА Новости специальный представитель российской атомной госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов.