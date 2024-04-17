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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри: «Не могу представить себя без Томпсона и Грина»

Лидер «Голден Стэйт» выразил надежду на продолжение совместного выступления с Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином, отметив при этом, что команда должна меняться и развиваться с целью претендовать на победу.

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