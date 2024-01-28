Женщина вчера меня любила, а сегодня – нет. Как это так?

Виктор Белогорцев

Страшнее бабы злой зверюги нет Ната Ивахненко Не каждая женщина - баба, но каждая баба - женщина. Страшнее бабы злой-зверюги нет Смеёшься зря, и лучше мне поверь. Я пожила уже немало лет, И знаю: злая баба - лютый зверь. Озлобленная баба - ещё то! И если повстречаешь на пути, На службе, в магазине иль метро, Скорее "огородом" уходи. Да, злую бабу лучше не дразнить, Лев - кошка драная в сравненье с ней. Попробуй, коли надоело жить, И рвешься в царство вечное теней. Что перед ней зубастый крокодил? Чуть зазевался - тут же и сожрёт. А чем ты бабе злой не угодил, Задумайся, попав в её живот. А не сожрёт, размажет, как червя, Слегка подошву туфли замарав. Испепелит, глазёнками свербя, И ты поймёшь: конечно был не прав. Она бывает, как хамелеон, С клыков, порою, капает елей, Лик милый, платья модненький фасон, Похожа на врачей, учителей, Сотрудницу, подругу иль сестру, Соседку по подъезду, продавца, На даму, что гуляет поутру С собакой, не проснувшись до конца. Лишь чуть задень - считай, уже пропал, Увидишь мимикрии чудеса: Звериный рык, звериный же оскал, Свирепые звериные глаза. Но видно, не от сладкого житья Приходится ей злобной бабой быть. Тяжёлый случай, клиника... Хотя, Возможно её некому любить?