Продюсер Дробыш: есть надежда, что певцов из РФ пустят на сцены США и Европы

До начала военной спецоперации и пандемии коронавируса российские артисты активно гастролировали по США и странам Европы – сегодня на фоне потепления российско-американских отношений появилась надежда, что их концерты возобновятся.
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